İstiklal Caddesi patlamasında yoğun bakımda hasta kalmadı

İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında 6 vatandaşın hayatını kaybedip 81 vatandaşın yaralandığı olayın yaraları sarılmaya çalışılıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sosyal Medya hesabından yaralıların durumu ile ilgili açıklama yaptı. İstanbul valisi Yerlikaya yaptığı açıklamada, "İstiklal Caddesi'ndeki hain terör olayında 6 vatandaşımız hayatını kaybederken 81 vatandaşımızda çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Patlamanın üzerinden 12 gün geçtikten sonra hastanede tedavi gören 81 yaralıdan 74'ü taburcu oldu. 7 hastamızın tedavileri servislerinde devam ediyor. Çok şükür yoğun bakımda hastamız kalmadı. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.