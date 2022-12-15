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Giriş Tarihi: 15.12.2022 10:40

İstiklal Caddesi'nde birbirine girdiler! 'Laf attın' kavgasında ortalık karıştı

Beyoğlu'nda iki grup arasında 'kız arkadaşa laf atıldığı' gerekçesiyle tekmeli yumruklu kavga çıktı. İki grup cadde üzerinde bir süre kavga ettikten sonra çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonra erdi.

DHA
İstiklal Caddesi’nde birbirine girdiler! ’Laf attın’ kavgasında ortalık karıştı

Beyoğlu'nda iki grup arasında 'kız arkadaşa laf atıldığı' gerekçesiyle tekmeli yumruklu kavga çıktı. İki grup cadde üzerinde bir süre kavga ettikten sonra çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonra erdi.
İstiklal Caddesi'nde sabah saatlerinde, kız arkadaşına laf atıldığı gerekçesiyle, iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. 2 kişi tekme ve yumruklar la 1 kişiyi yere yatırıp saldırdı. Kavga eden taraflar, çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle ayrıldı. Kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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İstiklal Caddesi'nde birbirine girdiler! 'Laf attın' kavgasında ortalık karıştı
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