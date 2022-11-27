İstiklal Caddesi’nde Ortak Denetimler Yapıldı! Birçok Seyyar Satıcıya Ceza Kesildi

İstiklal Caddesi'nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin yayınlanan genel emirde, işletmeler tarafından masa, sandalye konulması, stant ve sergi açılması, seyyar satış, kültürel etkinlikler, sokak müzisyenliği, hanutçuluk gibi faaliyetlere izin verilmeyeceği belirtilmişti.
İSTİKLAL CADDESİ'NDE ORTAK DENETİM YAPILDI
Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri İstiklal Caddesi'nde ortak denetim yaptı. Denetimler çerçevesinde tespih ve peçete satan bir kadına "Kabahatler Kanunu" çerçevesinde 277 TL ceza kesilirken mallarına da el konuldu.