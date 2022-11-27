İstiklal Caddesi’nde Ortak Denetimler Yapıldı! Birçok Seyyar Satıcıya Ceza Kesildi

İSTİKLAL CADDESİ'NDE ORTAK DENETİM YAPILDI

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri İstiklal Caddesi'nde ortak denetim yaptı. Denetimler çerçevesinde tespih ve peçete satan bir kadına "Kabahatler Kanunu" çerçevesinde 277 TL ceza kesilirken mallarına da el konuldu.