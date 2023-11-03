İstiklal Caddesi’nde sahte dolar dağıtma davasında karar

Şaşkına çeviren olay geçtiğimiz aylarda İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde yaşandı. Havaya 1 dolarlık sahte banknotlar saçan ve görüntüleri "Taksimde muhtaçlara dolar dağıtalım dersek" notuyla sosyal medyada paylaşan içerik üreticisi 14 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheliler hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunda 6 aydan 1'er yıla kadar hapis cezaları istendi.

Bir önceki celse hakim karşısına çıkan, söz konusu videoda yer alan sanıklar "Sosyal deney" savunmasında bulunurken sanık Serhat G., "Markamızı nasıl değerlendiririz diye düşündük, böyle bir deney yapmaya karar verdik" demişti.

MÜTALAA VERİLDİ

14 sanığın yargılandığı İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık avukatları katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, sanıkların İstiklal Caddesi üzerinde bir dolarlık banknotları saçtıkları, civarda dolaşan vatandaşlar tarafından toplanma anını video kaydına aldıklarını ve bu görüntüleri 'Fergio House' isimli hesabından paylaşmalarındaki kaydetti.

PLANLI EYLEM

Mütalaada, sanık Serhat G.'nin eylemi planladığı ve diğer sanıkları bir araya getirerek olay anına ilişkin videoyu söz konusu hesaptan kendisinin paylaştığına dair beyanları bulunduğundan azmettiren olduğu kaydedildi. Mütalaada, sanıkların para saçma eylemleri öncesi sanıkların hesaplarından ilk olarak "Onlyfans kazandıklarımızı muhtaçlara dağıtmaya gidiyoruz" paylaşımı yapıldığı belirtildi. Ardından "Halkımızı dolara karşı ezdirmeyeceğiz" paylaşımı yapan sanıkların eylemi planlı olarak gerçekleştirdikleri değerlendirilmesine varıldığı yer aldı.

1 YILA KADAR CEZA İSTENDİ

Mütalaada, Ekonomik durumu iyi olmayan insanların aşağılama kastıyla hareket eden sanıklar Pedran V., Azra Nur V., Taha A., Zehra Ö., Kadir Can D., Musa A. ve Mehmet T.'nin "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, sanık Serhat G.'nin azmettirici olduğu gerekçesiyle aynı suçtan 6 aydan 1 yıla kadar cezalandırılasını istedi. Diğer 7 sanığın olay anında orada bulunmadıkları ve suçu işlediklerine dair delil bulunmadığından beraatları talep edildi.

PLANI YAPAN SANIĞA CEZA VERİLDİ

Sanık avukatları mütalaaya karşı savunmada bulunarak müvekkillerinin beraatlarını talep etti. Mahkeme, eylemi planlayan ve gerçekleştirdikten sonra paylaşan sanık Serhat G.'e "Halkı aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, diğer 13 sanığın üzerlerine atılı suçu işlemedikleri gerekçesiyle beraatlarına karar verdi.