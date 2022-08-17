İstiklal Caddesi’nde tekme tokat kavga! O anlar cep telefonu kamerasında

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde pazar günü gece saatlerinde aralarında kadınlarında bulunduğu iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Gruptakiler aralarına aldıkları iki kişiyi yumruk ve tekmelerle uzun süre darbederek yere düşürdü. Araya girenlerin yardımıyla kavga edenler olay yerinden uzaklaştırıldı.





O anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavga eden gruptakilerden bazılarının yere düştüğü görülüyor. Yerde de bir süre darbedilen kişilere arkadaşları yardım ediyor. Kavga araya girenlerin yardımıyla son buluyor.