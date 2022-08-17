Haberler Yaşam Haberleri İstiklal Caddesi'nde tekme tokat kavga! O anlar cep telefonu kamerasında
Giriş Tarihi: 17.8.2022 09:42 Son Güncelleme: 17.8.2022 09:46

İstiklal Caddesi'nde tekme tokat kavga! O anlar cep telefonu kamerasında

İstiklal Caddesi’nde şoke eden görüntüler! İki grup arasında kavga çıktı. Gruptakilerin tekme tokat birbirine saldırdığı anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstiklal Caddesi’nde tekme tokat kavga! O anlar cep telefonu kamerasında

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde pazar günü gece saatlerinde aralarında kadınlarında bulunduğu iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Gruptakiler aralarına aldıkları iki kişiyi yumruk ve tekmelerle uzun süre darbederek yere düşürdü. Araya girenlerin yardımıyla kavga edenler olay yerinden uzaklaştırıldı.



O anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavga eden gruptakilerden bazılarının yere düştüğü görülüyor. Yerde de bir süre darbedilen kişilere arkadaşları yardım ediyor. Kavga araya girenlerin yardımıyla son buluyor.

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İstiklal Caddesi'nde tekme tokat kavga! O anlar cep telefonu kamerasında
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