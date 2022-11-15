İstiklal Caddesi’ndeki beton saksı ve ağaçlar kaldırıldı! Patlama noktası çiçek bahçesine çevrildi

İBB'NİN ANITLAR KURULU KARARINA RAĞMEN İSTİKLAL CADDESİ'NE KOYDUĞU OTURMA GRUBU VE SAKSILAR VALİLİK KARARIYLA KALDIRILDI

Patlamanın meydana geldiği noktada ölen çocukların da fotoğraflarının konulduğu noktada açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "İtiklal savaşının sembol caddesi olan İstiklal Caddesinde halkımız bu saldırıya rağmen işyerlerini açarak birlik ve beraberlik görüntüsü sergiledi. Bizim birlik ve beraberliğimizi hiçbir güç bozamaz.

Patlama sonrası saksı ve oturma gruplarının güvenlik zafiyeti yarattığı ve anıtlar kurulu kararıyla kaldırılması için karar çıkmasına rağmen İBB kaldırmamış fakat bu patlamadan sonra Anıtlar kurulu kararına aykırı yapıldığı ve bu bank ve oturma grupları yapıldığı için valilik bu kararı uygulayıp kaldırılması için İBB'ye karar tebliğ edilmesine rağmen kaldırılmadığı için valilik talimatı ile kaldırılmıştır." dedi.