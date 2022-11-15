İstiklal Caddesi’ndeki beton saksı ve ağaçlar kaldırıldı! Patlama noktası çiçek bahçesine çevrildi

İstanbul Valiliği'nin aldığı güvenlik kararı nedeniyle İstiklal Caddesi üzerinde bulunan beton saksı ve ağaçların kaldırılması için dün akşam saat 22.00'de kapanan İstiklal Caddesi sabah saat 06.00'da tekrardan araç ve yaya trafiğine açıldı.
Diğer yandan saldırının gerçekleştirildiği noktaya ziyaretçi akını devam ediyor. Olay yerine kurulan platforma vatandaşlar çiçek bırakmayı sürdürüyor. Dün gaziler de olay yerine gelerek oluşturulan platforma karanfil bıraktı. Ayrıca İstiklal Caddesi'ndeki Türk bayrakları, görsel şölen oluşturdu.
İBB'NİN ANITLAR KURULU KARARINA RAĞMEN İSTİKLAL CADDESİ'NE KOYDUĞU OTURMA GRUBU VE SAKSILAR VALİLİK KARARIYLA KALDIRILDI
Patlamanın meydana geldiği noktada ölen çocukların da fotoğraflarının konulduğu noktada açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "İtiklal savaşının sembol caddesi olan İstiklal Caddesinde halkımız bu saldırıya rağmen işyerlerini açarak birlik ve beraberlik görüntüsü sergiledi. Bizim birlik ve beraberliğimizi hiçbir güç bozamaz.
Patlama sonrası saksı ve oturma gruplarının güvenlik zafiyeti yarattığı ve anıtlar kurulu kararıyla kaldırılması için karar çıkmasına rağmen İBB kaldırmamış fakat bu patlamadan sonra Anıtlar kurulu kararına aykırı yapıldığı ve bu bank ve oturma grupları yapıldığı için valilik bu kararı uygulayıp kaldırılması için İBB'ye karar tebliğ edilmesine rağmen kaldırılmadığı için valilik talimatı ile kaldırılmıştır." dedi.