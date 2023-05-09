İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı davasında sanıklar hakim karşısına çıktı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 yılında bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralanmıştı. Aralarında bombalı saldırı eyleminin gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 36 sanıklı davanın ilk duruşması, bugün görülüyor.

Davanın ilk duruşması, Marmara Cezaevi'nin karşısındaki duruşma salonunda görülüyor. Sanıklar hakim karşısına savunma yapacak. Davanın ilk duruşması, 3 gün sürecek.Aralarında bombalı saldırı eylemini gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 36 sanıklı davanın ilk duruşması, görülmeye başladı.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

Davanın ilk duruşmasına 15 tutuklu sanık hazır edildi. Bazı tutuklu sanık ise bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. 14 müşteki ve taraf avukatları duruşmaya katıldı. Kimlik tespiti yapılan Ahlam Albashır'ın daha önce boşandığını, okuma bildiğini fakat yazma bilmediğini beyan etti.

SAVUNMAYI DAHA SONRA YAPACAK

Mahkeme başkanı, İddianamenin bilirkişi tarafından Arapça diline çevrildiği fakat henüz sanıklara ulaşmadığı nedeniyle savunmalarını iddianameyi okuduktan sonra verebileceklerini belirtti. Tutuklu sanık Ahlam Albashır ''Şimdi savunma yapmak istiyorum'' dedi. Albashır, iddianamenin tevhidi sonrası savunmasını gerçekleştirecek.

KHALİL VE BİLAL'İ YURTDIŞINA KAÇIRAN SANIK SAVUNMA YAPTI

Firari Khalil Manje Hussein ve Bilal Elhacmaos'un yurtdışına çıkışını sağladığı iddiasıyla yargılanan Ahmed Carkes savunma yapmak istediğini söyleyerek, ''2014 yılında kaçak yollarla girdim. 9 yıldır İstanbul'dayım. Kardeşim Ammar korsan taksi yapar bende iki ay kadar onunla çalıştım. Khalil Manje Hussein ile kardeşim aracılığıyla tanıştım. İletişim sadece telefon üzerindendi. Olay günü Khalil aradı, Esenlerde bir şahsın olduğunu gidip almama söyledi. Arkadaşımın aracını emanet olarak aldım Khalil bana konum gönderdi gittim. Yoldayken Khalil aradı ''Alacağın kişi ailevi sebeplerden dolayı ailesinden kaçıyor'' dedi. Khalil ''Edirneye ulaştırabilir misin'' diye sordu. Gidemeyeceğimi söyledim. Khalil bana başka araç sordu olmadığını söyleyince kızın güvenecek kimsesi olmadığını söyleyerek evde misafir etmemi istedi. Ahlam'ın kaçak olarak girdiği kimliği olmadığını öğrendik bu sebeple evimde kalmasını kabul ettim. Daha sonra eve geldim aileme Ahlam'ın ailesinden kaçtığını yarın gideceğini söyledim. Annemde kabul etti. Khalil arayarak telefonu sordu. Bende ''Kızın elinde'' dedim. Tekrar aradı ''Telefonu kırman lazım'' dedi. Khalil'in yasak işler yatığını bildiğimden yakalanmamak için yaptığını düşündüm. Ahlam'la hiç oturmadım ondan hiç şüphelenmedim. Oradan çıkıp kahveye gittim. Daha sonra polislerin kullandığım aracı aldığını öğrendim daha sonra polisler geldi karakola götürdüler sebebini bilmiyordum. Karakola gittiğimde bana Ahlam'ın fotoğrafını gösterdiler Bu kızın taksimde patla gerçekleştirdiğini söylediler. Herhangi baskı olmadan kızın yerini söyledim '' dedi.

''KHALİL KIZ İÇİN ONDAN KURTUL DEDİ''

Ammar Carkes, ''Khalil ile yüz yüze görüşmedim onunla yaklaşık 7-8 ay çalıştık. Sonra göçmen kaçakçılığı yaptığını öğrendim. İl dışına olan yolculuklar daha çok getirisi olduğu için onları tercih etmeye başladım. Khalil sürekli numara değiştiriyordu. Edirne'ye ulaştırmamı istedi kişilere telefon ve sim kartı almamı istiyordu. Olaydan 5-6 gün önce Khalil beni aradı. Bir erkek ve bayanı Edirne'ye götürmemi telefon ve hat almamı istedi. Olay günü ''İstanbul'a gelen kadın ve erkeği al götür'' dedi. Gittiğimde erkek bir şahıs geldi. Eşyalarını arabaya koydu Khalili aradım ''Erkek geldi ama kadın yok'' dedim. Kadının gelmesi biraz gecikeceğini söyleyerek onu götürmemi istedi.. Erkek şahsı Edirne'ye ulaştırdım. Dönüş yolundayken kardeşim aradı. Ahlam'ı eve getirdiğinden bahsetti. Eve geldiğimde yabancı kadını gördüm ona ''Khalili'in gönderdiği sen misin'' dediğimde ''Evet'' dedi. Kızın elbiselerinden koku geliyordu. Kardeşimden değiştirmesi için elbise vermesini istedim. Haberlerde patlama olayı çıktı. Şebeke olmadığı için kimin yaptığını görmedim. Sonra Ahlam'ın fotoğrafını gördüm Khalil'e gönderdim ''Bu kız mı'' diye sordum. ''Bu kız o elinden ne gelirse ondan kurtul'' dedi. Ben Allahtan korkarım kimseyi vurmam. Kız bizim evdeyken sağlıklı düşünemiyordum. Kızın yanında zarar verecek bir şey olup olmadığından endişeliydim on dakika sonra polis gelir hepimizi gözaltına aldı. Eylemi yapanlarla alakam yoktur. Ben sadece kaçakçılık suçunu işledim'' diyerek diğer tüm suçlamaları reddetti.

''HEPİMİZ AHLAM VE EŞİNİN KURBANLARIYIZ''

Duruşmada savunma yapan Esenler'deki tekstil atölyesinin sahibi tutuklu sanık Fatma Berkel ise bir süre kendileriyle kaldığını Ahlam Albashır'ın geceleri uyumadığını, gündüz uyuduğunu söyledi. Olay sırasında hamile olduğunu, söyleyen Berkel, "Olaydan sonra düşük yaptım. Olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimiz Ahlam ve eşinin kurbanlarıyız" dedi.

KHALİL'İN HAYATTA OLUP OLMADIĞI SORULACAK

Duruşmaya katılan 14 şikayetçi, sanıklar hakkında şikayetlerinin devam ettiklerini belirttiler. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep ederek eksikliklerin giderilmesini talep etti. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, hakkında yakalama emri bulunan Khalil Manje Hussein'in hayatta olup olmadığına dair emniyete sorulmasına karar veren mahkeme, savunma vermeyen sanıkların savunmalarını bir sonra ki celse hazırlaması üzere duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi.