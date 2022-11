İstiklal Harbi’nin 100. Yılında İstanbul ve Eyüpsultan sempozyumu başladı

TERÖR VASITASIYLA YAPILMAK İSTENENE FIRSAT VERİLMEYECEKTİR

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Eyüpsultan, ruhu olan, şairlerin rüyasını süsleyen bir şehrimiz. Eyüpsultan'ın İstanbul içinde ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu ruha sahip çıkmamız gerektiğini hatırlatmak isterim. Bizim gibi büyük milletlerin bu gününü değerlendirirken, gelecek tasavvurunu net şekilde ortaya koyabilmelidir. Bu anlamda bu tür çalışmaları bir tür gelecek okuması olarak örülmesi gerektiğini altını çizerim. Bu çabaların her alanda güçlü Türkiye'nin bir çalışma atölyesi gibidir. Bunun için her alanda güçlü olmak, köklerimizden güç almak da mümkündür. Teknolojide, kültürde, sanatta kendi değerlerimizle bütünleşmiş olarak Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Küresel bir aktör olan Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Millet olarak emperyalizmle mücadelede de güçlü bir müktesebata sahip milletiz. Türkiye topraklarıyla Anadolu topraklarıyla ne alakaları vardı da Anadolu'yu işgal etmeye kalktılar? Bu topraklarda hangi amaç için bulundular? Emperyalizmin metodu değişmiş, niyeti hiç değişmemiştir. Bugün de hiç şüpheniz olmasın ki bu coğrafyayı paramparça etme telaşı içindeler. Onların milli menfaati bu coğrafyanın parçalanmasından yanadır. Bugün maşalarını bu coğrafyaya uzatarak karıştırmak istiyorlar. Türkiye'yi karıştırmak istiyorlar. Adı ne olursa olsun terör örgütleri üzerinden yapmaya çalıştıkları budur. DEAŞ'ı kim bu noktaya getirdi? PKK/YPG'yi kim bu noktaya getirdi? Ellerine on binlerce dolarlık silah verdiler. Bunlara kim silah veriyor? Kim bunlara hatta siyasi destek sağlıyor. Bu coğrafyada terör örgütlerini kullanıyorlar. Bugünün Türkiye'si terör vasıtasıyla yapılmak istenene fırsat vermeyecektir. Bu çerçevede daha geçtiğimiz günlerde İstanbul'da patlatılan bombanın, esas amacının daha çok dağıtmak ve Türkiye'nin güçlü ve büyük yürüyüşüne müsaade etmemek olduğunu biliyoruz. Terör örgütlerini yakın coğrafyamızda bütünüyle etkisiz hale getirmek için operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. Biz terör örgütleri üzerinden bu coğrafyanın lime lime edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bütün insanlık için huzurun adresi bir ülke olacağız. Bu milletin karakteri bağımsızlıktır. Bu milletin mayası sağlamdır. Kuklanın ipini elinde tutan kuklacıların kim olduğunu biliyoruz. Aslolan kuklayla uğraşmak değil, kuklayı yöneten ellerin yönetemez hale gelmesini sağlamaktır. Son terörist kalmayıncaya kadar değil, terörün arkasındaki bütün gerekçeler ortadan kalkana, teröre destek veren unsurlar ortadan kalkana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."