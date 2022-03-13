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Giriş Tarihi: 13.3.2022 10:12 Son Güncelleme: 13.3.2022 10:15

'İstiklal Marşı' için Şanlıurfa'da klip çekti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
’İstiklal Marşı’ için Şanlıurfa’da klip çekti

TÜİB 'İstiklal Marşı' için Şanlıurfa'da klip çekti TÜİB, İstiklal Marşı'nın kabulü dolayısıyla yayınlanacak klip için Şanlıurfa'yı tercih etti. Klip büyük beğeni topladı.

Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921 tarihinde Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 101'nci yılı kutlanıyor.

Türkiye ve Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünü kutlamak için bir klip hazırladı. Klipe Şanlıurfa ev sahipliği yaptı. Şanlıurfa. nın Halfeti Harran, ilçelerinde ve kent merkezinde çekilen görsellerle hazırlanan klipte İstiklal Marşı Kürtçe, Arapça ve Türkçe olmak üzere 3 dilde yayınlandı.

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'İstiklal Marşı' için Şanlıurfa'da klip çekti
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