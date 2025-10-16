İstiklal Marşı okunurken yağmur altında saygı duruşuna geçen öğrenci ödüllendirildi

Iğdır İnönü İlkokulu'nda 4'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Ece Turan, pazartesi sabah okulun bahçesine girdiğinde hoparlörden İstiklal Marşı'nın okunduğunu duydu. Havanın yağışlı olması sebebiyle okul salonunda yapılan bayrak törenine yetişemeyen Zeynep Ece, yağmura aldırmadan bahçede saygı duruşuna geçti. Hoparlörle birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan Zeynep Ece daha sonra sınıfına geçti. Zeynep Ece'nin yağmur altında beklediği anlar cep telefonlarıyla görüntülendi. Zeynep Ece'nin tutumu paylaşıldığı sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü.

VALİ TURAN ÇEYREK ALTIN İLE ÖDÜLLENDİRDİ

Iğdır Valisi Ercan Turan, Zeynep Ece Doğan ve ailesini makamında misafir etti. Vali Turan, Zeynep'in babası Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Doğan, annesi Vildan Doğan, küçük kızları Aslı'nın da yer aldığı kabulde, Zeynep Ece'yi çeyrek altınla ödüllendirdi. Zeynep Ece ile sohbet eden Vali Turan, "Eğitim ailede başlıyor. Ailede eğitim sağlam verilince o çocuğun eğitim hayatı ve kariyeri başarılı oluyor. Biz Zeynep'in de Aslı'nın da geleceklerinin parlak olacağını biliyoruz ve temenni ediyoruz. Allah hep iyilerle karşılaştırsın çocuklarımızı. Örnek aile olarak da sizi tebrik ediyoruz. Bu sene Aile Yılı. Aile, toplumun temel dinamiği. Aile Yılı vesilesiyle de Zeynep kızımızı sosyal medyada gördük hem de okulda başarılı olduğunu da öğrendik. Ailecek sizleri tanımak istedik. Zeynep gibi Aslı gibi güzel çocukları yetiştirdiğiniz için tebrik ediyoruz" dedi.

Doç. Dr. Cem Doğan, "Zeynep bizi çok mutlu etti. Hem bir tarihçi hem de bir akademisyen olarak bu bilinci aldığını görmek, erken bir yaşta böyle bir bilinci edindiğini görmek bizim için bir gurur vesilesi oldu. Her Türk vatandaşının her Türk çocuğunun yapması gereken şeyi yapmış. Valimiz de sağ olsun bizi onurlandırdılar. Valiliğimize de teşekkür ederiz" diye konuştu.