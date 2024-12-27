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Giriş Tarihi: 27.12.2024 11:53 Son Güncelleme: 27.12.2024 13:03

İstiklal Marşımızın Yazarı Mehmet Âkif Ersoy, vefatının 88.yılında kabri başında dualarla anıldı

İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88. yıl dönümünde Edirnekapı'daki kabri başında dualarla anıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstiklal Marşımızın Yazarı Mehmet Âkif Ersoy, vefatının 88.yılında kabri başında dualarla anıldı

İstanbul Valiliğince, Mehmet Akif Ersoy'un Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Edirnekapı Şehitlikte Mehmet Akif Ersoy'un kabri başında düzenlenen törene, Vali Gül'ün yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Nuri Aslan, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt ve Eyüsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen katıldı.

Törende istiklal marşının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu dua etti.

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İstiklal Marşımızın Yazarı Mehmet Âkif Ersoy, vefatının 88.yılında kabri başında dualarla anıldı
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