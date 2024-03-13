İstiklal Marşı’nı “En güzel okudu” Adana birincisi oldu

Okulunda büyük bir coşkuyla karşılanan Tevfik Süha Mutlu'nun, İstiklal Marşı'nı okumasıyla güne başlayan Adana Final Okulları, anma törenine okulun tiyatro salonunda devam etti. Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin sergilediği İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un o dönem yaşadıklarını anlatan program izleyenlerden büyük alkış aldı.

Kurucu Şevket Ertem, "Vatanın bütünlüğü ve bayrak sevgisini pekiştirdiğimiz bu anlamlı günde Adana birincisi olan öğrencimiz Tevfik Süha Mutlu'yu, ailesini ve emeği geçen öğretmenleri kutluyorum" diyerek başarılı öğrenciye günün anısına hediye verdi.