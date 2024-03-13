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Giriş Tarihi: 13.3.2024 11:27 Son Güncelleme: 13.3.2024 11:39

İstiklal Marşı’nı “En güzel okudu” Adana birincisi oldu

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla düzenlenen ‘İstiklal Marşını En Güzel Ben Okuyorum’ yarışmasında Adana Final Okulları, 5. sınıf öğrencisi Tevfik Süha Mutlu Adana birincisi oldu. Vali Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yiğit, Tevfik Süha Mutlu’ya ödülünü, düzenlenen törenle verdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
İstiklal Marşı’nı “En güzel okudu” Adana birincisi oldu

Okulunda büyük bir coşkuyla karşılanan Tevfik Süha Mutlu'nun, İstiklal Marşı'nı okumasıyla güne başlayan Adana Final Okulları, anma törenine okulun tiyatro salonunda devam etti. Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin sergilediği İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un o dönem yaşadıklarını anlatan program izleyenlerden büyük alkış aldı.

Kurucu Şevket Ertem, "Vatanın bütünlüğü ve bayrak sevgisini pekiştirdiğimiz bu anlamlı günde Adana birincisi olan öğrencimiz Tevfik Süha Mutlu'yu, ailesini ve emeği geçen öğretmenleri kutluyorum" diyerek başarılı öğrenciye günün anısına hediye verdi.

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İstiklal Marşı’nı “En güzel okudu” Adana birincisi oldu
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