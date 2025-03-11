İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudular

İZMİR Urla Atatürk İlkokulu'nda, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılına özel etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda okulun 3-B sınıfının 36 öğrencisi, 3 aylık eğitimin ardından İstiklal Marşı'nın ilk 2 kıtasını işaret dili ile okumayı öğrendi. Sınıfın öğretmeni Sema Eraltuğ, 27 yıldır öğretmenlik yaptığını belirterek, "Önceki senelerde de çocukların işaret dili öğrenmesini çok istiyordum. Çünkü işaret dilini öğrenmenin engellileri anlamanın yanı sıra çocukların bilişsel, duyusal, algısal yeteneklerini geliştireceğini düşünüyorum" dedi.