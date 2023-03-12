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Giriş Tarihi: 12.3.2023 12:18 Son Güncelleme: 12.3.2023 12:22

İstiklal Marşı’nın kabulünün 102’inci yıl dönümünde anma

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen programla İstiklal Marşı’nın kabulünün 102’inci yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstiklal Marşı’nın kabulünün 102’inci yıl dönümünde anma

İstanbul Valiliği tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 102'inci yıl dönümünde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un Edirnekapı Mezarlığı'nda bulunan kabri başında program düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Akın Gürhan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, mülki ve askeri yetkililer ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

KURAN OKUNDU DUA EDİLDİ

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başta Milli Şair Mehmet Akif Ersoy olmak üzere şehitlerin ruhu için Kuran-ı Kerim okundu. Okunan Kuran-ı Kerim'in ardından İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, dua yaptırdı. Dua sonrası Vali Yerlikaya ve programa katılanlar Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bıraktı.

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İstiklal Marşı’nın kabulünün 102’inci yıl dönümünde anma
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