İstiklal Şairi, Külliye’de anıldı

Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" programı, ramazanın son günlerinde de misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sahnelenen "Şair, Şiir, Şuur" oyununda, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nı yazma süreci anlatılıyor. Burak Akyüz'ün kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini Murat Ozan üstlenirken, Mehmet Akif Ersoy karakterine Nurettin Örük hayat verdi. Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki programda da çocukların eğlenceli ve eğitici vakit geçirmeleri sağlandı.