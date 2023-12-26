Haberler Yaşam Haberleri İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, vefatının 87. yıldönümünde kabri başında anılacak
Giriş Tarihi: 26.12.2023 16:22 Son Güncelleme: 26.12.2023 16:26

İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, vefatının 87. yıldönümünde kabri başında anılacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin İstiklal Marşı'nı yazan İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, vefatının 87. yıldönümünde kabri başında törenle anılacak.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, vefatının 87. yıldönümünde kabri başında anılacak

İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, vefatının 87. Yıldönümünde Edirnekapı Şehitliğindeki kabri başında anma töreni düzenlenecek . Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un anma törenine torunu Selma Argon ve İstanbul Valisi Davut Gül ve çeşitli okullardan öğrenciler katılacak . Mehmet Akif Ersoy'un vefat saati olan sabah saat 09.45'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak.

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon'un ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün milli şairin vefatının 87. yılı nedeniyle yapacakları konuşmaların ardından Beyoğlu'ndaki törenlere geçilecek.

MİLLİ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY BEYOĞLU'NDA ANILACAK

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy vefatının 87. yıldönümünde Beyoğlu'nda özel etkinliklerle anılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Beyoğlu Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilecek etkinlikler Taksim Meydanı'ndan başlayarak Milli Şairi Ersoy'un hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi'ndeki Mısır Apartmanının önünde tamamlanacak yürüyüşle başlayacak. Yürüyüşün ardından Mısır Apartmanının önünde düzenlenecek törende öğrenciler şiirleriyle Mehmet Akif Ersoy'u anlatacaklar ve katılımcılarla birlikte İstiklal Marşımızı okuyacaklar. Katılımcılar daha sonra Milli Şairimizin müzeye dönüştürülen Mısır apartmanındaki evini ziyaret edecekler. Anma etkinlikleri Dr. Öğr. Üyesi Şaban Çobanoğlu'nun konuşmacı olarak katılacağı Akademi Sahne'deki söyleşi ile sona erecek.

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İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, vefatının 87. yıldönümünde kabri başında anılacak
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