İştirakli kilometre dolandırıcılığı şebekesi çökertildi! 17 şüpheliye tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından araçlarda kilometre dolandırıcılığı yapıp vatandaşları mağdur eden bir şebeke çökertildi. İstanbul Ataşehir'de kilometresi yüksek olan araçları satın alan şüpheliler, iştirak içinde bulunduğu elektronik dükkanında araçların kilometresini düşürüp internet siteleri üzerinden satılık ilanı verdi. Dolandırıcılar, aracı satın almak isteyen vatandaşları ise yine iştirak içinde bulunduğu ekspertiz firmalarına götürerek aracın olduğundan farklı, hatasız ve kilometresi düşük gibi göstererek mağduriyet yarattı.

3 AYLIK TİTİZ ÇALIŞMA VE GÖZALTI

3 aylık titiz bir çalışmanın ardından dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen 25 şüpheli tespit edildi. 25 vatandaşın da mağduriyet yaşadığı belirlenen soruşturma kapsamında 6 Şubat günü şüphelilere savcılık talimatıyla, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

17 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİNDE 17 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan 25 şüpheli İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca sorgulandı. 25 süpheliden 17'si tutuklamaya, 8'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, tutuklamaya sevk edilen 17 şüphelinin tamamının "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanmasına karar verdi.