İstismara indirim

Bursa'da E.T. (18) adlı kız, 16 yaşındayken sosyal medyadan tanıştığı Firuz Naobi (22) ve arkadaşları Naser Ahmed Azizi (39), Samed Ali Nazeri (23) ile Sufi Pivani (23) tarafından cinsel istismara uğradı. Şüpheliler, taciz ettikleri E.T. olay sonrası erkek kıyafeti giydirip 200 lira vererek eve gönderdi. Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılmada sanıklar "Çocuğun cinsel istismarı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yapılan itiraz üzerine Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden yargılanan sanıklara iyi hal indirimi uygulanarak cezaları 22 yıl 6 aya düşürüldü. Tutukluluk ve bazı hapis cezalarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. DHA