İsveçli 2 kadın turisti yağmalamıştı: 8’er yıl, 4’er ay hapis

Edinilen bilgiye göre, Livia Berggren 24 Haziran 2017 tarihinde saat 05.00 sıralarında Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanından çıktı. Berggren, Damlataş bölgesinde konakladığı oteline gitmek için servise bindi. İddiaya göre, bu sırada aynı araçta bulunan Amalia M, Berggren'i iterek servisten aşağı düşmesine neden oldu. Ardından Amalia M, Berggren'e saldırarak onu yaraladı. Bu sırada Berggren'e ait çanta yere düştü. Amalia M. ve İda E, Berggren'e ait içerisinde pasaport, kredi kartı, 500 TL para ve cep telefonu bulunan çantayı alarak olay yerinden kaçtılar. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Amalia M. ve İda E'yi kaldıkları otelde yakaladı.

ÇANTAYI ÇÖP KUTUSUNA ATTILAR

Amalia M. ve İda E'nin çaldığı çantayı kaldıkları otelin çöp kutusuna attıkları belirlenirken, her iki isim de suçlamaları kabul etmedi. Çantayı kontrol eden ekipler içerisinde hiçbir eşya bulamazken, Amalia M. Berggren'e ait cep telefonunu kırarak attığını iddia etti. Çantanın içerisindeki kredi kartı, kartvizit ve 2 adet ruj ise Amalia M. ile İda E'nin odasında bulundu. Polis ekipleri tarafından karakola götürülen Amalia M. ile İda E'nin ifadeleri alındı.

8'ER YIL, 4'ER AY HAPİS CEZASI

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanıklar Amalie M. ve İda E. katılmazken, avukatları mahkemede hazır bulundu. Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Amalia M. ile İda E'nin avukatları müvekillerinin beraatini istedi. Mahkeme heyeti Amalie M. ve Ida E'ye 'Birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçunu işlediği için her ikisine 10'ar yıl hapis cezası verdi. Mahkeme sanıkların iyi hali nedeniyle cezada 1/6 oranında indirim yaparak her ikisinin ayrı ayrı 8'er yıl, 4'er ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.