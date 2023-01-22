İsveçli kadının otel otoparkında sır ölümü

Tatil için İstanbul'a gelen isveç vatandaşı Yasmine Mejri, geçen salı günü Kâğıthane'de 5 yıldızlı bir oteli tercih etti. Mejri otele giriş yaptıktan sonra, otel çalışanına ailesine ulaşmak için internete bağlanmak istediğini söyledi. Odasına çıkan genç kadın, bir süre sonra otel otoparkının girişinde ölü bulundu.Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kadının düşerek öldüğü öne sürülürken, otel çalışanlarının ifadesi alındı. İntihar ihtimali üzerinde duran polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.