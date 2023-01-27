Haberler Yaşam Haberleri İsveç’te Kuran-ı Kerimin yakılmasına ayetlerle cevap verdi
Giriş Tarihi: 27.1.2023 17:46 Son Güncelleme: 27.1.2023 18:05

İsveç’te Kuran-ı Kerimin yakılmasına ayetlerle cevap verdi

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin, İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelen Engin Yakut, Allah'ın Kuran-ı Kerimde İsa peygamberin atalarının ve kendisinin müslüman olduğunu bunun ayetlerde yer aldığını incili elle yazanların Kuran–ı Kerim’i hazmedemediğini söyledi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İsveç’te Kuran-ı Kerimin yakılmasına ayetlerle cevap verdi

İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan hakaret olayından sonra İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde yapılan protesto gösterileri nedeniyle geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin, İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelen Engin Yakut ise üç ayetten Oluşan dövizle protesto eylemi gerçekleştirdi. Üzerinde İngilizce yazılı İsa Peygamber'in atasının ve kendisinin Müslüman olduğunu anlatan ayetlerin bulunduğu dövizle eylem gerçekleştirdi. İsveç Başkonsolosluğu önüne gelen Engin Yakut, "Allah Kuran-ı Kerim'de İsa Peygamber ve dedelerinin Müslüman olduğunu, havarilerinin dahi müslüman olduğunu ayetlerde belirtmiştir. Elleriyle kitap yazıp müslümanlığı kabul etmeyenler Kuran-ı-Kerimde yer alan ayetleri gizlemeye ve yok saykaya çalışmaktadırlar. Kuran-ı Kerim'in yakılıp hakaret edilmeye çalışılması da bundan dolayıdır. Rahipler ve Müslüman karşıtları İsa Peygamberin müslüman olduğunu ne zamana kadar gizleyeceksiniz. İsveç Konsolosluğu önünde Kuran-ı Kerim i yakıp gerçeği gizlemeye çalışanlara karşı bizler incil yakmıyoruz. Ayetlerle gerçeği kayuoyuna göstemeye çalışıyoruz. Bu saldırıların arkasında bu gizlenmeye çalışılan gerçek vardır" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Vedat Bilgin'den flaş EYT ve asgari ücret açıklaması
Son dakika: Azerbaycan'ın İran büyükelçiliğine silahlı saldırı: Dehşet anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Üç aşamada büyük LGBT tehlikesi... Dr. Mustafa Merter: Bu herifler tehlikeyi göremiyorlarsa…
Son dakika: İstanbul'da kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürüp intihar etti
SON DAKİKA: Borç yapılandırmasında kritik tarih belli oldu! AK Partili Mustafa Elitaş açıkladı
Son dakika | Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan krizi! Danimarka büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı
Son dakika: Söğüt Altın Madeni açıldı! Başkan Erdoğan duyurdu: İlk etapta yıllık 2,5 ton altın üretilecek
Akşener, Cihan Paçacı’yı neden harcadı?
SAS Holding vurgununda dudak uçuklatan rakam! Sistem böyle kurulmuş!
Liberaller
ARKADAŞINA GÖNDER
İsveç’te Kuran-ı Kerimin yakılmasına ayetlerle cevap verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA