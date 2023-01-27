İsveç’te Kuran-ı Kerimin yakılmasına ayetlerle cevap verdi

İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan hakaret olayından sonra İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde yapılan protesto gösterileri nedeniyle geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin, İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelen Engin Yakut ise üç ayetten Oluşan dövizle protesto eylemi gerçekleştirdi. Üzerinde İngilizce yazılı İsa Peygamber'in atasının ve kendisinin Müslüman olduğunu anlatan ayetlerin bulunduğu dövizle eylem gerçekleştirdi. İsveç Başkonsolosluğu önüne gelen Engin Yakut, "Allah Kuran-ı Kerim'de İsa Peygamber ve dedelerinin Müslüman olduğunu, havarilerinin dahi müslüman olduğunu ayetlerde belirtmiştir. Elleriyle kitap yazıp müslümanlığı kabul etmeyenler Kuran-ı-Kerimde yer alan ayetleri gizlemeye ve yok saykaya çalışmaktadırlar. Kuran-ı Kerim'in yakılıp hakaret edilmeye çalışılması da bundan dolayıdır. Rahipler ve Müslüman karşıtları İsa Peygamberin müslüman olduğunu ne zamana kadar gizleyeceksiniz. İsveç Konsolosluğu önünde Kuran-ı Kerim i yakıp gerçeği gizlemeye çalışanlara karşı bizler incil yakmıyoruz. Ayetlerle gerçeği kayuoyuna göstemeye çalışıyoruz. Bu saldırıların arkasında bu gizlenmeye çalışılan gerçek vardır" dedi.