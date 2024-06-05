İsviçre’de ’çip’siz köpek yok

Hayvan haklarının korunmasını anayasal olarak garanti altına alan İsviçre'de, köpeklere zorunlu mikroçip takılması uygulamasıyla sahipsiz köpek sorununun yaşanmasının önüne geçiliyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre hayvan haklarıyla ilgili çalışmalar ve zamanında alınmış kısırlaştırma gibi tedbirlerle İsviçre sokaklarında sahipsiz hayvana genel olarak rastlanmıyor. İsviçre'de tüm barınaklar gönüllüler tarafından finanse ediliyor ve yönetiliyor. Vaud Hayvanları Koruma Derneği verilerine göre, ülkede sahiplenilmiş yaklaşık 600 bin köpek ve 2 milyon civarında da kedi bulunuyor. Ülkede köpeklere mikroçip takmak zorunlu. Barınaklarda sahipsiz köpekler için ayrı alanlar bulunurken, sahiplerinin gelip onları alması için 2 ay bekleniyor. Bu sürede sahibi bulunmaması halinde köpekler, sahiplendirilmek üzere başkasına verilebiliyor.