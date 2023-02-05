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Giriş Tarihi: 6.2.2023

İsviçreli diplomat kaybolan kedisine çiple kavuştu

İsviçreli diplomat kaybolan kedisine çiple kavuştu
Ankara'da görev yaptığı sırada sahiplenip, çip taktırdığı kedisi 'Erin' kaybolan İsviçreli diplomat Martine Berset, çip sayesinde 7 ay sonra kedisine kavuştu. İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği'ndeki diplomat Martine Berset, 2019'da başladığı görev süresince sokaktaki kedi ve köpeklere evini açtı. Berset, 2022'nin başında kedilerine çip taktırıp kimliklendirerek kayıt altına aldırdı. Ancak kedilerden 3'ü mart ayında kayboldu. Görev süresi eylül ayında dolan Berset, diğer 5 kedisini de alıp, ülkesine döndü. Ekim ayında Elmadağ ilçesinde köpeklerin saldırısında yaralanan ve veterinere götürülen kedinin, boynundaki çipten Berset'in 7 ay önce kaybolan 3 kedisinden biri olan 'Erin' olduğu anlaşıldı. Ankara'ya gelen Berset, çip sayesinde kavuştuğu kedisini alıp ülkesine döndü. DHA

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İsviçreli diplomat kaybolan kedisine çiple kavuştu
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