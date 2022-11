İsyan ettiren karar! Aleyna ölüm kalım savaşı veriyor, ehliyetsiz sürücü serbest!

Kalbim yanıyor, burayı sadece anneler anlar. Bu başka acıya benzemiyor. Anne acısını anne olan bilir. Ben her şeye katlandım ama bu çok zormuş. Sadece adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

Aleyna Nur Gökçe'nin ağabeyi Hakan Gökçe ise "Sürücü 2 ay önce ehliyetini kaptırmış. Hem ehliyetsiz hem alkollü. Kız kardeşim makineye bağlı yaşıyor şu an. Nasıl serbest bırakılıyor? Benim kız kardeşim burada yaşam mücadelesi veriyor her an ölüm haberini alabilirim ama o kişi elini kolunu sallaya sallaya geziyor" diye konuştu.