İsyan ettiren karar! Aleyna ölüm kalım savaşı veriyor, ehliyetsiz sürücü serbest!

Esenyurt'ta metrobüsten inip evine dönerken bir sürücünün hızla seyir halindeyken AVM önünde çarpıp duvarla araç arasında ağır yaraladığı 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe (21) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veriyor.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altında tutulan Aleyna Nur Gökçe'nin kafatasında kırıkların mevcut olduğu, beyin kanaması, akciğer kanaması, omuriliğinde kalçasında kol ve bacaklarında kırıkların olduğu belirtti.
Aile, adli kontrolle serbest kalan sürücü Sezer H.'nin (35) ehliyetsiz ve alkollü olduğunu öne sürerek serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
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ANNE: KIZIM EVE DÖNÜŞTE DİKKATSİZ SÜRÜCÜNÜN KURBANI OLDU
Hastane önünde bekleyen anne Döndü Çalboğazlı, "kızım Aleyna Nur Gökçe Esenyurt'ta kuaförde çalışıyordu. Geçtiğimiz salı izinli olduğu için bir arkadaşıyla Kadıköy'de buluşmak üzere evden çıktı.
Saat 20.30 sıralarında Esenyurt Haramidere Caddesi üzerindeki metrobüs durağında inerek evine gelirken yolkenarında duran kızıma Beylikdüzü istikametinde, bir sürücü hızla ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybedip, AVM önündeki kızıma çarpmış. Otomobil ile duvar arasında sıkıştırıp ağır yaralamış.
"DOKTOR 'MUCİZE BEKLEYİN DİYOR', EVİMİN NEŞESİYDİ HOSTES OLACAKTI"
Anne Döndü Çalboğazlı, "Yavrum, salı gününden beri hastanede. Doktor 'Sadece mucize bekleyin' diyor. Kuran-ı Kerim okuyorum başında, başka bir şey yok. Sadece kalbi atıyor. Melekti yavrum, evimin neşesiydi. Yavrum hostes olacaktı. Sürücü tutuklansın istiyorum. Ben burada böyle değilim gece, gündüz böyleyim.
Kalbim yanıyor, burayı sadece anneler anlar. Bu başka acıya benzemiyor. Anne acısını anne olan bilir. Ben her şeye katlandım ama bu çok zormuş. Sadece adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.
Aleyna Nur Gökçe'nin ağabeyi Hakan Gökçe ise "Sürücü 2 ay önce ehliyetini kaptırmış. Hem ehliyetsiz hem alkollü. Kız kardeşim makineye bağlı yaşıyor şu an. Nasıl serbest bırakılıyor? Benim kız kardeşim burada yaşam mücadelesi veriyor her an ölüm haberini alabilirim ama o kişi elini kolunu sallaya sallaya geziyor" diye konuştu.
"SADECE MAKİNEYLE NEFES ALABİLİYOR"
Aleyna Nur'un babası Recep Gökçe de "Kazanın gerçekleşmesini bir arkadaşımdan haber aldım. Acım çok büyük kızım şu anda entübe makinesine bağlı yaşıyor. Bu kişi serbest bırakılıyor. Adalet istiyorum içimiz yanıyor bizim. Makineye bağlı yaşıyor, nefes alma yok, bilinç yok sadece makineyle nefes alabiliyor. Beyninden henüz tepki gelmedi" dedi.