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Giriş Tarihi: 18.3.2023 10:36 Son Güncelleme: 18.3.2023 11:05

İşyeri hırsızı yakalandı

İstanbul Başakşehir’de kaldırım taşı ile cam kırıp hırsızlık yapan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelinin suç ortaklarıyla birlikte mağaza vitrin camlarını kırdığı ve hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis kimliğini tespit ettiği diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İşyeri hırsızı yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından Başakşehir'de 2 işyeri, bir oto hırsızlığı, Avcılar'da 1 iş yeri hırsızlığı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için soruşturma açıldı.

Yapılan çalışmalarda hırsızların bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığı tespit edildi.

Görüntülerde bir otomobille işyeri önüne gelen şüphelilerin, ellerindeki kaldırım taşıyla işyerinin camlarını kırdıkları ardından içeri girip hırsızlık yaptıkları görüldü.

İş yeri hırsızı kameraya yakalandı! | Video

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından şüphelilerden biri Başakşehir'de tespit edildi. Olayın şüphelilerinden Azad K. (21) polis tarafından gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli hakkında 4 ayrı hırsızlık dosyasından işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Metris Cezaevine gönderilirken, polis kimliğini tespit ettiği diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

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İşyeri hırsızı yakalandı
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