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Giriş Tarihi: 23.10.2022

İşyerinde tabancayla öldürüldü

İşyerinde tabancayla öldürüldü
İzmir Bornova'da ayakkabı nakış atölyesi sahibi Hülya Şellavcı Yeğin'e (52) ulaşamayan yakınları, işyerine gitti. Gece saatlerinde atölyeyi kontrol eden yakınları, Yeğin'i kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, talihsiz kadının başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, cinayet şüphelisi olarak Yeğin'in eşi Kaffar Y.'yi arıyor. Hülya Şellavcı Yeğin'in kendisi gibi 2 çocuğu olan Kaffar Y. ile 6 ay önce evlendiği, bir süredir ayrı yaşayan çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Yeğin'in Kaffar Y. için uzaklaştırma kararı aldırdığı da ifade edildi.

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İşyerinde tabancayla öldürüldü
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