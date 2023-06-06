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Giriş Tarihi: 7.6.2023

İşyerinden çaldı, 1 milyon liraya satıp kaçtı

İHA
İşyerinden çaldı, 1 milyon liraya satıp kaçtı
İstanbul Kartal'da güvenlik sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir şirkette yönetici olarak çalışan Mehmet K., belirli aralıklarla firma deposunda satışa hazır halde bekletilen güvenlik kameralarını çaldı. Yerlerine ise boş kolileri bıraktı. Şüpheli depodan çıkarttığı kolileri ise firma personeline taşıtıp, satışın yapılacağı adreslere göndertti. Mehmet K., çalarak satışını gerçekleştirdiği ürünlerden elde ettiği 1 milyon lira ile kayıplara karıştı. Zarar tablosu ortaya çıkınca hırsızlığı fark eden mağdur işletme sahibiyse konuya ilişkin şikâyetçi oldu.

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İşyerinden çaldı, 1 milyon liraya satıp kaçtı
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