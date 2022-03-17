İşyerine pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü

Olay Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, telefon alım-satımının yapıldığı işyerine pompalı tüfekle ateş açıp, olay yerinden kaçtı. İşyerinde bulunan Umut Barış Koç, ağır yaralandı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Koç'un öldüğü belirlendi. Koç'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İKİNCİ SALDIRI

Polisin olay yerinde inceleme yaptığı sırada bu kez 200 metre uzaklıkta ikinci bir silahlı saldırı olay gerçekleşti. Olay yerine giden ekipler Serkan S.nin pompalı tüfekle bacağından vurulduğunu ve hastaneye gittiğini öğrendi. Sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilen Serkan S., Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

POLİS BAĞLANTILARINI ARAŞTIRIYOR

Polis olayla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Cinayet ve yaralama olayının birbirleriyle bağlantılı olduğu araştırılıyor.