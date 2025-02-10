İşyerine silahlı saldırı: 3 ölü

Adana'da medikal ürünlerin satışının yapıldığı bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü. Olay, dün akşam Seyhan'ın Yenibaraj Mahallesi'ndeki Hacı Ömer Sabancı Bulvarı'nda bulunan bir işyerinde meydana geldi. Firmaya gelen 4 kişiden biri işyerindeki üç kişiye silahla saldırdı. Olayda Özgür Ozan Ekinci (43), Fuat Kalaycık (64) ve Oğuzhan Söylemezler (29) hayatını kaybetti. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli 20 yaşındaki Talat Ateş'i, Sarıçam ilçesinde suç aleti 2 tabancayla birlikte yakaladı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.