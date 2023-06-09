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Giriş Tarihi: 9.6.2023 12:42 Son Güncelleme: 9.6.2023 13:55

İşyerini açarken öldürüldü

Bahçelievler'de sabah saatlerinde işyerini açan kahvehane işletmecisi Seyit Battal Kılıç, yapılan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İşyerini açarken öldürüldü

İstanbul'un Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde kahvehane işleten Seyit Battal Kılıç, iş yerini açtığı sırada kahvehaneye giren kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Henüz nedeni belirlenemeyen saldırı sonucu Seyit Battal Kılıç'ın vücuduna 5 merminin isabet ettiği tespit edildi.

"BİRİLERİ GELİP VURUP KAÇMIŞ"

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Seyit Battal Kılıç'ın ağabeyi Cihan Kılıç, "O saatte, o sokağın elektrikleri kesilmiş. Planlı projeli şekilde pusuya düşürülmüş. Biri onun nerede olduğuna dair bilgi veriyor. Onun orada sabahladığını nerede uyuduğunu? Nereden biliyorlar? Sokağın elektrikleri cinayetten sonra kesiliyor. Yetkililerden bu işe bir el atmalarını bekliyoruz" dedi.

Kılıç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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İşyerini açarken öldürüldü
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