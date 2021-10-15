İşyerinin bir bölümünü kedilere ayırdı

Orak, son yıllarda birçok kişinin evinde kedi beslediğini, işleri dolayısıyla da il dışına çıkmak durumunda kalan vatandaşlara hizmet vermek için böyle bir pansiyona ihtiyacının doğduğunu, bu açığı kapatmak için de işyerinin bir bölümünü pansiyona ayırdığını söyledi.

Pansiyonun 6 kedi için uygun olduğunu, ilerleyen zamanlarda bunu ihtiyaç doğrultusunda genişletebileceğini de belirten Orak, "Tatvan ilçesinde petshop işletmecisiyim. İşyerimin bir bölümünde kedi pansiyonu açtım. Tatvan'da bu hizmetin eksik olduğunu düşünerek bu pansiyonu açtım. Pansiyonumuz, günübirlik ya da uzun süreli iş seyahatlerine çıkan vatandaşlarımızın kedileri için uygundur. Burada kedileri besliyor ve her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu hizmetten vatandaşlarımızda gayet memnunlar. Gönül rahatlığıyla kedilerini buraya getirip bırakabiliyorlar" diye konuştu