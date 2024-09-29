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Giriş Tarihi: 29.9.2024 10:36 Son Güncelleme: 29.9.2024 10:38

İşyerinin önünde oturan adama 5 kurşun sıktı

İstanbul Başakşehir’de yürüyerek gelen maskeli saldırgan işyerinin önünde oturan Serhat Özkurt’a peş peşe ateş etti. Ağır yaralanan Özkurt çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İşyerinin önünde oturan adama 5 kurşun sıktı

Olay, saat 21.00 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 5. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kuru temizleme işleten Serhat Özkurt arkadaşlarıyla iş yerinin önünde oturduğu sırada, yaya olarak gelen kar maskeli bir şüpheli tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlar, Özkurt'a isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak iş yerinde inceleme yaptı. Yaralı Özkurt ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vücuduna 5 kurşun isabet eden Özkurt'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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İşyerinin önünde oturan adama 5 kurşun sıktı
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