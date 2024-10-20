Haberler Yaşam Haberleri İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı’na ilgi yoğundu
Giriş Tarihi: 20.10.2024 11:23 Son Güncelleme: 20.10.2024 11:25

İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı’na ilgi yoğundu

İşyurdu atölye ve tesislerinde hükümlü ve tutuklulara yönelik gerçekleştirilen işbaşı mesleki eğitimler sonucunda üretilen yerli ve milli ürünlerinin satış ve pazarlanmasının yapılması amacıyla düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı’na ilgi bir hayli yoğundu. Fuar son gününe kadar 151 bin 281 kişiyi ağırladı. Yüksek katılım oranına dikkat çeken Adalet Bakanı yılmaz Tunç, “Bugün son gün. Fuarımıza herkesi bekliyoruz.” dedi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı’na ilgi yoğundu

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş yurtları Kurumu tarafından düzenlenen, İş yurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı 14 Ekim'de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla açılmıştı. Fuara ilgi bir hayli yoğundu. 6 gün sürecek olan fuarın bugün don günü olduğunu hatırlatan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, fuara vatandaşları davet etti.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanlığı olarak hükümlülerin ıslahına ve topluma kazandırılmasına büyük önem veriyoruz. İşyurdu müdürlüklerimizde birçok alanda mesleki eğitim verdiğimiz hükümlüleri, atölye ve tesislerimizdeki üretim süreçlerine dahil ederek meslek sahibi yapıyoruz. Böylece hükümlülerin insan onurunu ön planda tutan modern infaz sistemi kapsamında rehabilite olmalarını sağlıyoruz. Hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen el emeği, göz nuru ürünleri ise düzenlediğimiz fuarlarda vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. 14 Ekim Pazartesi günü 5'incisini başkentimizde açtığımız İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarına, Ankaralı hemşerilerimiz yoğun ilgi gösterdi. Fuarımız, şu ana kadar tam151 bin 281 kişiyi ağırladı.Bugün son gün. Fuarımıza herkesi bekliyoruz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı’na ilgi yoğundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA