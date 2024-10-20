İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı’na ilgi yoğundu

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş yurtları Kurumu tarafından düzenlenen, İş yurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı 14 Ekim'de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla açılmıştı. Fuara ilgi bir hayli yoğundu. 6 gün sürecek olan fuarın bugün don günü olduğunu hatırlatan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, fuara vatandaşları davet etti.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanlığı olarak hükümlülerin ıslahına ve topluma kazandırılmasına büyük önem veriyoruz. İşyurdu müdürlüklerimizde birçok alanda mesleki eğitim verdiğimiz hükümlüleri, atölye ve tesislerimizdeki üretim süreçlerine dahil ederek meslek sahibi yapıyoruz. Böylece hükümlülerin insan onurunu ön planda tutan modern infaz sistemi kapsamında rehabilite olmalarını sağlıyoruz. Hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen el emeği, göz nuru ürünleri ise düzenlediğimiz fuarlarda vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. 14 Ekim Pazartesi günü 5'incisini başkentimizde açtığımız İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarına, Ankaralı hemşerilerimiz yoğun ilgi gösterdi. Fuarımız, şu ana kadar tam151 bin 281 kişiyi ağırladı.Bugün son gün. Fuarımıza herkesi bekliyoruz" dedi.