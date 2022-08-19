İtalya Vizesi Nasıl Alınır? İtalya Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?

Sokakları, mimari yapıları, çeşmeleri, çayları, nehirleri, dağları ve eşsiz kültürü ile İtalya, görülmek istenen ülkelerin başında gelmektedir. Bu yüzden öncelikle, İtalya vize başvurusu yapılması elzem olacaktır. Ayrıca turistik bir amaçla seyahat planlanıyorsa bu ülke için İtalya turist vizesi alınması gerekmektedir. Dilerseniz merak edilen tüm cevapları birlikte öğrenelim...

İTALYA VİZESİ NASIL ALINIR?

İtalya vizesi alabilmek için, ilk önce, hatasız ve eksik olmayacak şekilde doldurulacak olan ve imzalanacak olan vize müracaat formu ile müracaatta bulunacak kişinin kimlik fotokopisi gerekmektedir. Pasaport süresi seyahat bitiş zamanından başlayarak en az 105 gün geçerli olmak zorundadır ve vize basılabilecek şekilde minimum 2 adet sayfası var olmalıdır. Başvuru formu ve pasaporta atılan imzaların ikisi de aynı olmalıdır ve kesinlikle paraf atılmamalıdır. Ayrıca, İtalyan Konsolosluğu bütün başvuran kişilerden tam vukuatlı nüfus kayıt örneği istemektedir. Vize işlemlerinin başlatılması için pasaportun gerekli olan evraklar ile beraber iletilmesi gerekmektedir. Elçilikler ve Konsolosluklar, vize başvuruları yapıldıktan hemen sonra ayrıca, görüşme ve de evrak isteğinde bulunabilmektedir.

İTALYA VİZE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, GEREKLİ EVRAKLAR VE ÜCRETİ NE KADAR?

İtalya vize başvurusu yapmak isteyen vatandaşların bilmesi gereken en önemli şey şudur; İtalya, Schengen üyesi bir devlet olduğu için, alınacak olan vize Schengen vizesi olacaktır. Bu sebeple, İtalya Schengen vizesi almak için İtalya Konsolosluğu'na, İtalya Schengen vize müracaatında bulunulması gerekmektedir. Bu işlemin evvelinde ise gerekli olan tüm evrakların eksiksiz ve yanlışsız şekilde tamamlanıp hazır edilmesi gerekmektedir. Eğer bu başvuru evrakları doğru şekilde hazır edilmez ise kişinin talebi olumsuz tamamlanacaktır. Kısacası, başvurmak için, öncelikle; başvuru için gerekli olan tüm belgeler ve evraklar toplanmalıdır. Ardından, İtalya Schengen vizesi için randevu alınmalıdır. Başvuru formu doldurulmalıdır ve başvuru ücreti ödenmelidir. Sonunda ise başvuru formu gönderilmelidir. Bu vize için gerekli olan evraklar ise şu şekildedir;

6 ay geçerliliği olan pasaport, pasaport fotokopileri, eski pasaportlar eğer var ise ve kimlik fotokopisi

2 adet biyometrik fotoğraf - son 6 ayda çekilmiş olmalı

Uçak ve otel rezervasyonları

Banka hesabı bilgileri

Maddi durumu betimleyen evrakların tüm kopyaları

Ticari ziyaretler için gerekli olan davetiye

Aile ziyareti için gerekli olan davetiye ve kimlik fotokopileri

İmzalı vize başvuru formu

Turistik başvuru için e-Devlet üzerinden alınacak detaylı nüfus kayıt örneği

Seyahat sağlık sigortası

Sgk belgeleri

Maaş bordrosu

İtalya Schengen vize ücreti ise, güncel olarak belirlenmiş olan fiyata göre; 160 avro'dur.