Haberler Yaşam Haberleri İtalya Vizesi Nasıl Alınır? İtalya Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 19.8.2022 20:02 Son Güncelleme: 19.8.2022 20:02

İtalya Vizesi Nasıl Alınır? İtalya Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?

Dünya üzerinde en sık seyahat gerçekleştirilen ve merak edilen ülkelerden biri olan İtalya, Türkiye vatandaşlarını vizeye tabi tutmaktadır. Eşsiz bir tarihsel yapıya sahip olan İtalya; Schengen Bölgesi’ne üye olan devletlerden biridir ve İtalya’dan alınacak vize ile Schengen Bölgesi’nde serbestçe dolaşılabilmektedir. Bu sebeple vatandaşlar kararlılıkla İtalya vizesi nasıl alınır sorusunu araştırmaktadır. İşte; İtalya vizesi nasıl alınabilir, İtalya vize başvuru ne şekilde yapılır, gerekli olan evraklar nelerdir ve vize ücreti ne kadardır gibi soruların cevapları... Sizler için derledik...

İtalya Vizesi Nasıl Alınır? İtalya Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?

Sokakları, mimari yapıları, çeşmeleri, çayları, nehirleri, dağları ve eşsiz kültürü ile İtalya, görülmek istenen ülkelerin başında gelmektedir. Bu yüzden öncelikle, İtalya vize başvurusu yapılması elzem olacaktır. Ayrıca turistik bir amaçla seyahat planlanıyorsa bu ülke için İtalya turist vizesi alınması gerekmektedir. Dilerseniz merak edilen tüm cevapları birlikte öğrenelim...

İTALYA VİZESİ NASIL ALINIR?

İtalya vizesi alabilmek için, ilk önce, hatasız ve eksik olmayacak şekilde doldurulacak olan ve imzalanacak olan vize müracaat formu ile müracaatta bulunacak kişinin kimlik fotokopisi gerekmektedir. Pasaport süresi seyahat bitiş zamanından başlayarak en az 105 gün geçerli olmak zorundadır ve vize basılabilecek şekilde minimum 2 adet sayfası var olmalıdır. Başvuru formu ve pasaporta atılan imzaların ikisi de aynı olmalıdır ve kesinlikle paraf atılmamalıdır. Ayrıca, İtalyan Konsolosluğu bütün başvuran kişilerden tam vukuatlı nüfus kayıt örneği istemektedir. Vize işlemlerinin başlatılması için pasaportun gerekli olan evraklar ile beraber iletilmesi gerekmektedir. Elçilikler ve Konsolosluklar, vize başvuruları yapıldıktan hemen sonra ayrıca, görüşme ve de evrak isteğinde bulunabilmektedir.

İTALYA VİZE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, GEREKLİ EVRAKLAR VE ÜCRETİ NE KADAR?

İtalya vize başvurusu yapmak isteyen vatandaşların bilmesi gereken en önemli şey şudur; İtalya, Schengen üyesi bir devlet olduğu için, alınacak olan vize Schengen vizesi olacaktır. Bu sebeple, İtalya Schengen vizesi almak için İtalya Konsolosluğu'na, İtalya Schengen vize müracaatında bulunulması gerekmektedir. Bu işlemin evvelinde ise gerekli olan tüm evrakların eksiksiz ve yanlışsız şekilde tamamlanıp hazır edilmesi gerekmektedir. Eğer bu başvuru evrakları doğru şekilde hazır edilmez ise kişinin talebi olumsuz tamamlanacaktır. Kısacası, başvurmak için, öncelikle; başvuru için gerekli olan tüm belgeler ve evraklar toplanmalıdır. Ardından, İtalya Schengen vizesi için randevu alınmalıdır. Başvuru formu doldurulmalıdır ve başvuru ücreti ödenmelidir. Sonunda ise başvuru formu gönderilmelidir. Bu vize için gerekli olan evraklar ise şu şekildedir;

  • 6 ay geçerliliği olan pasaport, pasaport fotokopileri, eski pasaportlar eğer var ise ve kimlik fotokopisi
  • 2 adet biyometrik fotoğraf - son 6 ayda çekilmiş olmalı
  • Uçak ve otel rezervasyonları
  • Banka hesabı bilgileri
  • Maddi durumu betimleyen evrakların tüm kopyaları
  • Ticari ziyaretler için gerekli olan davetiye
  • Aile ziyareti için gerekli olan davetiye ve kimlik fotokopileri
  • İmzalı vize başvuru formu
  • Turistik başvuru için e-Devlet üzerinden alınacak detaylı nüfus kayıt örneği
  • Seyahat sağlık sigortası
  • Sgk belgeleri
  • Maaş bordrosu

İtalya Schengen vize ücreti ise, güncel olarak belirlenmiş olan fiyata göre; 160 avro'dur.

EN ÇOK OKUNANLAR

BİLSEM SONUÇLARI 2022 SORGULA: BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
SON DAKİKA: HDP'nin 6'lı masaya giriş bileti boşa çıktı! İşte 'PKK ile ilgimiz yok' diyen HDP'nin gerçek yüzü
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 19 Ağustos 2022 Cuma: Bugün Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde?
Eskişehir'de dev altın rezervi bulundu! Piyasa değeri dudak uçuklatıyor: Tam 20 bin ons...
'3 erkek beni kaçırdı' demişti! Şoke eden gerçek çapraz sorguda ortaya çıktı
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan kritik Suriye ve Esed mesajı: Bizim böyle bir derdimiz yok...
Masterchef ana kadroya giren yarışmacılar listesi 1-16 || 18 Ağustos Masterchef ana kadroya kim girdi, yedeklerde kim var?
SON DAKİKA: Konutta dev adım! Hem fiyatlar hem de kiralar düşecek
Emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte banka banka emekli maaşı promosyonu
YKS ek tercihler ne zaman yapılacak 2022 ÖSYM açıklama bekleniyor! YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya Vizesi Nasıl Alınır? İtalya Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA