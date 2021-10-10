İtalya’da bir garip protesto

KOVİD-19'LA küresel savaşın birinci ayı olan Şubat 2020'de, 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bu kadar çok vatandaşını kaybettiğini açıklayan İtalya
'dan yansıyan görüntüler dünyayı dehşete düşürmüştü. O günden bu yana pandemiye karşı yoğun bir mücadele veren, çift doz aşılama oranlarının yüzde 80'i aştığı İtalya'da günlük vefat sayıları 50'nin altında seyrediyor. Ancak 130 bin vatandaşını virüse kurban veren ülkede aşı veya test yaptıranlara verilmesi kararlaştırılan 'Yeşil Geçiş sertifikası
' uygulaması' protestolara neden oldu. Provokatörlerin de kaos iştahını kabartan olaylarda 12 kişi gözaltına alındı.