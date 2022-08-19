Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 19 Ağustos 2022 Cuma günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan İtalya'da hangi sayının Romen rakamlarıyla yazılmış halinin uğursuz olduğu şeklinde yaygın bir inanç vardır? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan İtalya'da hangi sayının Romen rakamlarıyla yazılmış halinin uğursuz olduğu şeklinde yaygın bir inanç vardır? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.