Haberler Yaşam Haberleri İtalya'da hangi sayının Romen rakamlarıyla yazılmış halinin uğursuz olduğu şeklinde yaygın bir inanç vardır?
Giriş Tarihi: 19.8.2022 21:52 Son Güncelleme: 19.8.2022 21:52

İtalya'da hangi sayının Romen rakamlarıyla yazılmış halinin uğursuz olduğu şeklinde yaygın bir inanç vardır?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 19 Ağustos 2022 Cuma günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan İtalya'da hangi sayının Romen rakamlarıyla yazılmış halinin uğursuz olduğu şeklinde yaygın bir inanç vardır? sorusunun cevabı merak konusu olarak İtalya'da hangi sayının Romen rakamlarıyla yazılmış halinin uğursuz olduğu şeklinde yaygın bir inanç vardır? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

İtalya’da hangi sayının Romen rakamlarıyla yazılmış halinin uğursuz olduğu şeklinde yaygın bir inanç vardır?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 19 Ağustos 2022 Cuma günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan İtalya'da hangi sayının Romen rakamlarıyla yazılmış halinin uğursuz olduğu şeklinde yaygın bir inanç vardır? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan İtalya'da hangi sayının Romen rakamlarıyla yazılmış halinin uğursuz olduğu şeklinde yaygın bir inanç vardır? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: İtalya'da hangi sayının Romen rakamlarıyla yazılmış halinin uğursuz olduğu şeklinde yaygın bir inanç vardır?

A- 5
B- 9
C- 13
D- 17 (CEVAP)

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İtalya'da hangi sayının Romen rakamlarıyla yazılmış halinin uğursuz olduğu şeklinde yaygın bir inanç vardır?
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