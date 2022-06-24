İtalya’da helikopter kazasında ölen Serhat Kenar toprağa verildi

İtalya'da düşen helikopterde hayatını kaybeden Eczacıbaşı Holding'te çalışan dört kişiden Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar'ın naaşı uçakla memleketi Adana'ya getirildi. Kenar'ın cenazesi, yakınları tarafından Adana Havalimanı'ndan teslim alınarak Ceyhan'ın Mustafabeyli Mahallesi'ndeki baba evine götürülerek helallik alındı. Evli ve iki çocuk babası olan Serhat Kenar, öğle namazı öncesinde kılınan cenaze namazının ardından Mustafabeyli Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.