İtalya’da ölen Türk TIR’cı için rekor tazminat talebi

19 Haziran 2025'te İtalya'nın Trieste kentindeki Carso Tüneli'nde Manisalı tır şoförü İsmail Gürelli (32), aracının arıza yapması üzerine emniyet şeridine çekip reflektör yerleştirmek isterken 70 yaşındaki İtalyan sürücü Gianfranco Petruzzi'nin otomobiliyle çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bekâr olan ve 2 yıldır tır şoförlüğü yapan Gürelli'nin cenazesi 17 gün sonra memleketi Manisa Turgutlu'ya getirildi.

'BU SON SEFERİM' DEDİ

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan baba Bülent Gürelli, kazadan önce telefonda görüştüklerini belirterek "Nasipse bu son seferim, artık gurbet istemiyorum" dediğini, birlikte lokanta açmayı planladıklarını anlattı. Oğlunun saygılı, çevresinde sevilen, kurallara uyan bir insan olduğunu söyleyen acılı baba, "Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi. Gürelli ailesi, avukatları Selman Eke ve Metehan Taş aracılığıyla hukuki süreç başlattı. İtalyan sigorta şirketinden 6 milyon Euro (284 milyon 630 bin lira) tazminat talep edildi. Avukatlar, uzlaşma olmazsa dava açılacağını açıkladı.