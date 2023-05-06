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Giriş Tarihi: 6.5.2023 20:50 Son Güncelleme: 6.5.2023 21:37

İtalya'daki tekne faciasının organizatörü tutuklandı

Türkiye’den hareket eden ve İtalya açıklarında batarak 67 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesine yol açan geminin organizasyonunu sağlayan Homayoun Mohammad Amın İstanbul Fatih'te işlettiği bakkalda yakalandı

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
İtalya’daki tekne faciasının organizatörü tutuklandı

Türkiye'den hareket eden ve İtalya açıklarında batarak 67 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesine yol açan geminin organizasyonunu sağlayan fail tutuklandı.Türkiye'den yola çıkan 200'den fazla düzensiz göçmeni taşıyan ahşap teknenin 26 Şubat 2023 tarihinde İtalya'nın güneyindeki Crotone kenti açıklarında batması sonucunda 67 kişi ölmüş 79 kişi de sağ olarak yakalanmıştı.

FATİH'TE YAKALANDI

Olayın faili ve organizasyonu sağlayan Afgan uyruklu hem Afganistan hem de İngiliz vatandaşlığı bulunan 50 yaşlarındaki Homayoun Mohammad Amın, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucunda 27 Nisan 2023 tarihinde Fatih'te işlettiği bakkalda yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Amın yakalandığında üzerinde 126 bin dolar, 360 bin Euro, 183 bin TL ele geçirildi. Bilgisayarlara ve başkası adına düzenlenmiş çok sayıda sahte pasaporta da el konuldu.50-52 yaşlarındaki göçmen kaçakçısı, Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü.Savcılık ifadesinin ardından tutuklanarak Maltepe Cezaevine gönderildi.

Organizasyonu, Fatih'ten sağladığı, para karşılığı 200'den fazla kişiyi Çeşme'ye minibüslerle gönderdiği belirlendi. Çeşme koylarından birinde sote yerde bekleyen ahşap tekneye 200'den fazla kişiyi bindirerek İtalya'ya yola çıkan ahşap tekne, İtalya'nın Calabria bölgesindeki Crotone'ye bağlı sahil beldesi Steccato di Cutro açıklarında batmıştı

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İtalya'daki tekne faciasının organizatörü tutuklandı
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