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Giriş Tarihi: 1.3.2023

İtalyan damadın gemisi depremzedelere yuva oldu

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
İtalyan damadın gemisi depremzedelere yuva oldu
Tekirdağlı işadamı Ahmet Soyuer'in kızı Ela Soyuer ile evli olan İtalyan Şirketi MSC Grubun CEO'su Diego Aponte, şirketine ait gemiyi İskenderun'da depremzedelerin hizmetine sundu.
Depremzedelere destek olmak isteyen Aponte'nin girişimiyle, Türkiye'nin en büyük konteyner limanı Asyaport'u işleten MSC Grubu, MSC Vakfı ve Rava Vakfı tarafından toplanan tıbbi malzeme, pediatrik ilaçlar, gıda takviyeleri, hijyenik malzemeler, oyuncaklar, boya kalemleri, uzun ömürlü yiyecek ve içecekler, giysi ve battaniyelerden oluşan 50'ye yakın konteyner, gruba ait Aurella gemisine yüklendi. 16 Şubat'ta Napoli'den kalkan gemi, İskenderun Limanı'na geldi.



5 YILDIZLI OTEL GİBİ
İçindeki yardım malzemeleri AFAD'a teslim edilen gemiye, çocuklu, engelli, rahatsızlığı olan ve 65 yaş üstü 2 bin depremzede yerleştirildi. Depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı gemideki 280 çocuk ise Kızılay görevlilerinin düzenlediği oyun ve resim etkinlikleriyle, yaşadıkları travmayı atlatmaya çalışıyor. Gemide kalan öğretmen Zehra Doğan, "5 yıldızlı otel hizmeti veriyorlar. Artçılar devam ederken en güvenli nokta gemi" derken Duran Ömer Özdoğan ise, "Depremin ardından gemide kendimizi daha güvende hissediyoruz" dedi. Gemi, 2 ay boyunca depremzedeleri misafir edecek. MSC Türkiye, deprem felaketinden etkilenen 300'e yakın grup çalışanı ve aileleri için İskenderun limanında konteyner kent de kuruyor.

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İtalyan damadın gemisi depremzedelere yuva oldu
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