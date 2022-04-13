İtalyan filosunu yok eden Yusuf Ziya Erdil’in torunu hayatını kaybetti

TEKNE DEVRİLDİ

Teknenin kızağa alındığı sırada Erdil, kurulan krikoyu almak isterken tekne yan yattı. Tekne ile kızak arasında kalan Erdil, çevredekiler tarafından teknenin altında çıkarıldı. Erdil'e ilk müdahale kaza yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapıldı. Kaş Devlet Hastahanesi'ne götürülen Erdil, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.