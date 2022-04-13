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Giriş Tarihi: 13.4.2022 12:48 Son Güncelleme: 13.4.2022 13:27

İtalyan filosunu yok eden Yusuf Ziya Erdil'in torunu hayatını kaybetti

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
İtalyan filosunu yok eden Yusuf Ziya Erdil’in torunu hayatını kaybetti

Antalya'nın Kaş İlçesi'nde Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de, İtalyan filosunun ana savaş gemisini karadan yaptığı top atışlarıyla batıran Yusuf Ziya Erdil'in torunu Eşref Erdil (32), denize indirme hazırlığı yaptığı teknesinin devrilmesi sonucu altında kalarak feci şetilde can verdi.

Akıllara durgunluk veren kaza önceki saat 18.20 sıralarında eski Kaş Yat Limanı'nda meydana geldi. Yat kaptanı Eşref Erdil, ailesine ait 'Erol-2' adlı günübirlik tur teknesini denize indirmek için hazırlık yaptı.

TEKNE DEVRİLDİ

Teknenin kızağa alındığı sırada Erdil, kurulan krikoyu almak isterken tekne yan yattı. Tekne ile kızak arasında kalan Erdil, çevredekiler tarafından teknenin altında çıkarıldı. Erdil'e ilk müdahale kaza yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapıldı. Kaş Devlet Hastahanesi'ne götürülen Erdil, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İTALYAN FULOSUNU BATIRMIŞTI

Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de, İtalyan filosunun ana savaş gemisini karadan yaptığı top atışlarıyla batıran Yusuf Ziya Erdil'in torunu Erol Erdil'in oğlu Eşref Erdil, babasıyla ilçede yat turizmi yapıyordu. Erdil, bugün Kaş Yüzbaşı Hasan Fehmi Sokullu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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İtalyan filosunu yok eden Yusuf Ziya Erdil'in torunu hayatını kaybetti
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