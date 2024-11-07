İtalyan gezginden 3.2 milyonluk tazminat davası

İtalyan gezgin Patrizia Giovannini'nin (61) kendi gibi emekli eşi Valter Mearelli (67) ile birlikte 2 ayrı motosikletle Çin'e gitme hayali Balıkesir'de son buldu. Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 Temmuz 2023'te Esin Kobak'ın (54) kullandığı araç Patrizia Giovannini'nin motosikletine çarptı. Kaza sonucu İtalyan kadın sol bacağından ağır yaralandı ve sakat kaldı. Kaza raporunda Kobak'ın kusurlu olduğu belirlendi.Giovannini arabuluculukta anlaşamayınca avukatı aracılığıyla Türkiye ve İtalya'daki tedavi masrafları, motosikletin İtalya'ya nakliyesi, park ücreti, bacağında kaza sonrası kalan hasarın da dahil olduğu toplam 86 bin 925 Euro'luk (3.2 milyon lira) maddi tazminat davası açtı. Trafik ekipleri tarafından hazırlanan kaza raporunda otomobil sürücüsü Esin Kobak kusurlu bulunurken, Giovannini ise kusursuz bulundu.İtalyan kadın kaza sonrası bacağındaki kırıklar nedeniyle çok sayıda ameliyat geçirdi ve yürüme güçlüğü yaşıyor. Giovannini, kadın sürücü Esin Kobak ile arabuluculukta anlaşamayınca avukatı Selman Eke aracılığıyla Edremit Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak maddi tazminat davası açtı. İtalyan kadının avukatı Selman Eke, konu ile ilgili SABAH'a konuştu: "Müvekkilimin en büyük hayali Avrupa'dan Çin'e motosikletiyle bir yolculuk yapmaktı. Ancak Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşadığı talihsiz kaza sonucu bu hayali yarım kaldı. Kaza sonrası sol bacağındaki kırıklar nedeniyle bir daha motosiklete binemeyecek. Hayalini hiçbir zaman gerçekleştiremeyecek. Bu kaza onu sonsuza kadar sakat bıraktı. Ayrıca bilirkişi raporunun ardından artırım dilekçesiyle 10 bin euro'luk (367 bin lira) manevi tazminat isteyeceğiz."