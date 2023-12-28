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Giriş Tarihi: 29.12.2023

İtalyan okulunda küfür tartışması

Özel İtalyan Okulu’nda öğretmen H.S.’nin, öğrencilerine orta parmak işareti yaptığı iddia edildi. Velilerin şikâyeti üzerine okul yönetimi iddialarla ilgili soruşturma başlattı

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
İtalyan okulunda küfür tartışması
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Özel İtalyan Okulu'nda görevli Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni H.S.'nin öğrencilerine orta parmak işareti yaptığı ve küfrettiği tartışması üzerine soruşturma başlatıldı. Öğrenciler, öğretmenin bu hareketini ve küfrünü ailelerine söyleyince veliler, okul yönetimine şikâyette bulundu. Okul yönetiminin velilere gönderdiği mailde, "İdaremize iletmiş olduğunuz şikâyet mektubunda dile getirilen hususlar, başlıklar halinde tarafımızdan öğretmenimize iletilmiş olup, öğretmenimizin bu hususlara dair açıklamaları yazılı olarak alınmıştır" denildi.



Öğretmen H.S. ise 24 Mayıs'ta okul yönetimine verdiği savunmasında, bahsi geçen iddiaları doğruladı ancak ortak parmak hareketinin 'küfür' olarak algılanmaması gerektiğini belirtti. H.S., "Öğrencilerin davranışlarının ders işlememi imkânsız kıldığı ve sınıf kontrolünü zorlaştırdığı noktada, dikkati toparlamaları adına ıslık çaldığım gibi, ortak parmak işaretini asla tam ve net şekilde değil; ama dikkatleri çekecek gibi yaparak böyle bir hareketin küfür olarak göründüğünü, insanların bu harekete nasıl böyle bir anlam verdiğini söyler, sınıfı sakinleştiririm. Bu hiçbir zaman bir şahsa küfür olarak yapılmamıştır. Yapılmayacaktır" dedi. Öğretmen H.S., öğrencilere küfretmesiyle ilgili ise "Dün, işlediğimiz roman kahramanının hafifmeşrep tanımlamalarını öğrencilerime açıklamak adına, sınıfta açıkça söyleyemediğim için 'Özür dileyerek nasıl söyleyeyim 'puttana'dır' dedim, doğrudur" dedi.

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İtalyan okulunda küfür tartışması
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