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Giriş Tarihi: 18.11.2023

İtalyan Salvatore La Rocca Bursa’da Müslüman oldu

İtalyan Salvatore La Rocca Bursa’da Müslüman oldu
Bursa'nın İznik ilçesinde, İtalyan vatandaşı Salvatore La Rocca müftülüğe yaptığı müracaatın ardından ihtidâ merasimi gerçekleştirildi. Müftülük personeli Muhammed Yakup Özturgut'un Kuran- Kerim tilavetiyle başlayan tören, Müftü Nurettin Çelik'in iman esasları ve İslamiyet hakkında verdiği kısa bilgiyle devam etti. Daha sonra İtalyan Salvatore Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Merasim sonrasında La Rocca'yı tebrik eden Çelik, İsa İdris adını alan gence Diyanet İşleri Başkanlığı ihtida seti hediye etti. İHA

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İtalyan Salvatore La Rocca Bursa’da Müslüman oldu
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