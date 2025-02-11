İtalyan şefin oğluna anma töreni, baba şef Andrea Minguzzi: “Ben şimdi bu olayı nasıl affedeyim”

Törene Ahmet Minguzzi'nin babası şef Andrea Minguzzi, annesi Çellist Yasemin Akıncılar, Şef Danilo Zanna, aile yakınları, okul arkadaşları ve sevenleri katıldı. Şef Andrea Minguzzi, annesi Çellist Yasemin Akıncılar taziyeleri kabul ettiler. İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu Monsenyör Massimiliano Palinuro'nun yönettiği anma töreninde ilahiler ve dualar okundu.

Palinuro, yaptığı duada "Anne ve babası için Allah huzurunda şefaatte bulunsun ki asla ümitsizlik, nefret ve kin ebebeyinlerin yüreğinde bulunmasın. Merhametli Allah Mattia Ahmet'i cennetine kabul etsin. Andrea ve Yasemin'e teselli ve ümit bağışlasın" dedi. Mattia'nın okul arkadaşlarından birkaç tanesi Mattia ile ilgili anılarını paylaştı. Andrea Minguzzi'nin bir arkadaşı ise cinayet olayından sonra babanın çok büyük üzüntü yaşadığını ve kendisine "Ben şimdi bu olayı yapanları nasıl affedeyim" dediğini söyledi.