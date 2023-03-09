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Giriş Tarihi: 10.3.2023

İtalyan şeflerden çocuklara pizza eğitimi

İtalyan şeflerden çocuklara pizza eğitimi
Tekirdağ'daki konteyner limanı Asyaport'u işleten MSC Grubun, Türk işadamı Ahmet Soyuer'in kızı Ela Soyuer'le evli olan CEO'su Diego Aponte'nin depremzedeler için İtalya'dan MSC Aureila gemisini gönderdi. Gemi 20 Şubat'ta İskenderun'a demirledi. 800 depremzedeye yuva olan gemide, depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanmaya çalışılıyor. Gemideki 280 çocuk çeşitli etkinliklerle yaşadıkları travmaları atlatmaya çalışıyor. Bu etkinliklerden en popüleri, bizzat İtalyan şefler tarafından çocuklara verilen pizza yapımı eğitimi oldu. Çocuklara, her gün gemi personelinin yaptığı kurabiye, kek ve pasta gibi çocukların sevdiği atıştırmalıklarla sürprizler hazırlanıyor. Aynı zamanda, geminin İtalyan şefinden geleneksel İtalyan pizza yapım eğitimi alan çocuklara; kurabiye ve kek gibi farklı tarifleri de öğrenerek keyifli zaman geçirme fırsatı yaratılıyor. Murat ÜRTEKİN/SABAH

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İtalyan şeflerden çocuklara pizza eğitimi
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