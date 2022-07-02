Haberler Yaşam Haberleri İtalyan turistin cüzdanını çaldı… Yankesiciyi yakaladılar; cüzdanı sahibine teslim ettiler
Giriş Tarihi: 2.7.2022 10:53 Son Güncelleme: 2.7.2022 10:57

İtalyan turistin cüzdanını çaldı… Yankesiciyi yakaladılar; cüzdanı sahibine teslim ettiler

EMİR SOMER EMİR SOMER
İtalyan turistin cüzdanını çaldı… Yankesiciyi yakaladılar; cüzdanı sahibine teslim ettiler

İstanbul’da İtalyan turistin cüzdanını çalan yankesici, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. İçerisinde bin 250 dolar ve 900 lira nakit para olan cüzdan bulundu ve sahibine teslim edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren "Yankesicilik" olayı 29 Haziran Çarşamba gecesi saat 23.30 sıralarında Şişli İlçesi'ne bağlı Teşvikiye Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde yaşandı. İddialara ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerine göre İtalyan uyruklu M.T. aşırı alkollü bir şekilde evinin önünde otururken, apartmanın güvenlik görevlisi M.E. yardım etmek için M.T.'nin koluna girdi. O esnada ikilinin yanına yanaşan bir kişi, fark ettirmeden M.T.'nin cüzdanını çaldı. Kimliği tespit edilen M.D. isimli yankesici yakalandı. İçerisinde bin 250 dolar ve 900 lira nakit para olan cüzdan ele geçirildi ve sahibine teslim edildi. "Yankesicilik" suçundan adliyeye sevk edilen M.D., "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İtalyan turistin cüzdanını çaldı... Yankesiciyi yakaladılar; cüzdanı sahibine teslim ettiler! | Video

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İtalyan turistin cüzdanını çaldı… Yankesiciyi yakaladılar; cüzdanı sahibine teslim ettiler
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