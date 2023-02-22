İtalyan yolcu gemisi depremzedeye yuva oldu

MSC Grubu, ülkemizde yaşanan afet sonrası grup şirketleri MSC, Medlog ve Asyaport'un destekleri ile yardım seferberliğini sürdürüyor. 16 Şubat günü İtalya'nın Napoli şehrinden hareket eden, içinde depremzedeler için temel ihtiyaçlar ve ilk yardım malzemeleri taşıyan MSC Aurella gemisi İskenderun Limanı'nda depremzedeleri misafir etmeye başladı.MSC Aurella gemisi İskenderun'da iki ay boyunca depremzedelere yuva olacak. Her birinde banyo, tuvalet bulunan 358 oda ve binden fazla yatak kapasitesine sahip gemi, AFAD ve Kızılay'ın belirlediği listedeki depremzedeleri ağırlamaya başladı. Odalar ve ortak alanlar gemi personeli tarafından temizlenirken, yemek ihtiyacı ise Kızılay tarafından karşılanıyor. Limana otobüslerle getirilen yolcular, "Yalnız değilsin Türkiye" afişi ve Türk bayrakları asılı gemiye yerleştiriliyor.Gemide, MSC Grubu, MSC Vakfı ve Rava Vakfı tarafından toplanan tıbbi malzeme, pediatrik ilaçlar ve gıda takviyeleri, hijyenik malzemeler, oyuncaklar, boya kalemleri, uzun ömürlü yiyecek ve içecekler, giysi ve battaniyeler ise AFAD'da teslim edildi. 50'ye yakın konteyner, tır ve vagon ile yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında lojistik destek MSC Grubu şirketlerinden Medlog Lojistik çekicileri ile taşındığı kaydedildi.Eşini ve oğlunu depremde kaybeden Kemal Uzgaş, annesi Ayşe Uzgaş ile gemiye yerleşti. Bir oğlunun kurtulmayı başardığını aktaran Kemal Uzgaş, "Sonuçta hayat devam ediyor. Büyük oğlum işine döndü, bu odada annem, kardeşim ve yeğenimle kalacağız. Onlardan artık ben sorumluyum" dedi.Eşi ve oğluyla gemide kalan Hüsniye Özgül "Kıyafetlerimizi dahi almadık. Psikolojimiz çok iyi değil, dokunsalar ağlayacağım. 1 ay önce yine kaçışmıştık, deprem geliyorum dedi de anlayamadık. Şehrimizi seviyoruz, terk edemiyoruz. Doğduğumuz yerler. Başka yerde nefes alamıyorum" diye konuştu.MSC Group Başkanı ve CEO'su Diego Aponte, Tekirdağlı işadamı Ahmet Soyuer'in kızı Ela Soyuer ile evli. 6 Şubat tarihinde yaşana deprem felaketini ardından İtalyan işadamı gemiyi depremzedelerin yardımına koştu.