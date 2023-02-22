Haberler Yaşam Haberleri İtalyan yolcu gemisi depremzedeye yuva oldu
Giriş Tarihi: 23.2.2023

İtalyan yolcu gemisi depremzedeye yuva oldu

İtalya’dan gelerek İskenderun Limanı’na demirleyen MSC AURELIA gemisi, 358 odası ve bini aşkın yatak kapasitesiyle depremzedeleri ağırlıyor. Geminin girişine “Yalnız değilsin Türkiye” afişi asıldı

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
İtalyan yolcu gemisi depremzedeye yuva oldu
MSC Grubu, ülkemizde yaşanan afet sonrası grup şirketleri MSC, Medlog ve Asyaport'un destekleri ile yardım seferberliğini sürdürüyor. 16 Şubat günü İtalya'nın Napoli şehrinden hareket eden, içinde depremzedeler için temel ihtiyaçlar ve ilk yardım malzemeleri taşıyan MSC Aurella gemisi İskenderun Limanı'nda depremzedeleri misafir etmeye başladı.



2 AY SÜRE İLE LİMANDA MİSAFİR EDECEK: MSC Aurella gemisi İskenderun'da iki ay boyunca depremzedelere yuva olacak. Her birinde banyo, tuvalet bulunan 358 oda ve binden fazla yatak kapasitesine sahip gemi, AFAD ve Kızılay'ın belirlediği listedeki depremzedeleri ağırlamaya başladı. Odalar ve ortak alanlar gemi personeli tarafından temizlenirken, yemek ihtiyacı ise Kızılay tarafından karşılanıyor. Limana otobüslerle getirilen yolcular, "Yalnız değilsin Türkiye" afişi ve Türk bayrakları asılı gemiye yerleştiriliyor.



YARDIM MALZEMESİ İLE GELDİ: Gemide, MSC Grubu, MSC Vakfı ve Rava Vakfı tarafından toplanan tıbbi malzeme, pediatrik ilaçlar ve gıda takviyeleri, hijyenik malzemeler, oyuncaklar, boya kalemleri, uzun ömürlü yiyecek ve içecekler, giysi ve battaniyeler ise AFAD'da teslim edildi. 50'ye yakın konteyner, tır ve vagon ile yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında lojistik destek MSC Grubu şirketlerinden Medlog Lojistik çekicileri ile taşındığı kaydedildi.



YENİ EVLERİ YÜZEN OTEL: Eşini ve oğlunu depremde kaybeden Kemal Uzgaş, annesi Ayşe Uzgaş ile gemiye yerleşti. Bir oğlunun kurtulmayı başardığını aktaran Kemal Uzgaş, "Sonuçta hayat devam ediyor. Büyük oğlum işine döndü, bu odada annem, kardeşim ve yeğenimle kalacağız. Onlardan artık ben sorumluyum" dedi.
Eşi ve oğluyla gemide kalan Hüsniye Özgül "Kıyafetlerimizi dahi almadık. Psikolojimiz çok iyi değil, dokunsalar ağlayacağım. 1 ay önce yine kaçışmıştık, deprem geliyorum dedi de anlayamadık. Şehrimizi seviyoruz, terk edemiyoruz. Doğduğumuz yerler. Başka yerde nefes alamıyorum" diye konuştu.



TÜRK İŞADAMINI KIZI İLE EVLİ: MSC Group Başkanı ve CEO'su Diego Aponte, Tekirdağlı işadamı Ahmet Soyuer'in kızı Ela Soyuer ile evli. 6 Şubat tarihinde yaşana deprem felaketini ardından İtalyan işadamı gemiyi depremzedelerin yardımına koştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliği! İmzalar atıldı
11. katta esrarengiz 16 gün! Neden yardım istemedikleri merak konusu oldu: Anne-oğul böyle kurtarıldı
Son dakika | Kılıçdaroğlu, Yaşar Okuyan ile görüştü: Akşener'i zora sokacak belgeleri getirdi mi?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kalyon Holding 10 günde konteyner kent kurdu... Cemal Kalyoncu: Zor günleri beraberlikle aşacağız
CHP, HDP ve İYİ Parti'den kentsel dönüşüme karşı ittifak! Halkı birlikte kışkırttılar, deprem sonrası 'U' dönüşü yaptılar
Hopursan da bopursan da
Son dakika! 248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez: Başkan Erdoğan'ın ziyareti iyi hissettirdi
Rönesans Rezidans onlarca insana mezar olmuştu... Dr. Şebnem mucize kurtuluşu anlattı
Hasan Basri Akşener'den Meral Akşener'e sert tepki: Hep yalan hep algı
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalyan yolcu gemisi depremzedeye yuva oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA