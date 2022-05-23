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Giriş Tarihi: 23.5.2022 12:35 Son Güncelleme: 23.5.2022 13:00

İtecik Lalesi’ni koparana 109 bin TL rekor ceza

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
İtecik Lalesi’ni koparana 109 bin TL rekor ceza

Uşak'ta ender görülen bir şakayık türü ve yılda bir kez 15 gün boyunca açık kalan İtecik Lalesi’ni koparana 109 bin TL para cezası kesiliyor.

Uşak'ın Kayağıl köyüne bağlı İtecik Tepesi'nde yetişen halk arasında "İtecik Lalesi" olarak bilinen şakayık türü Paeonia Peregrina açtı. Yaklaşık bin 200 metre yükseklikte 5 hektarlık alanda yetişen endemik tür olan İtecik Lalesi'ni koparana 109 bin TL para cezası kesiliyor. 2020 yılında koruma altına alınan bölgeye giden Uşak Valisi Turan Ergün gazetecilere açıklamada bulundu. Burada açıklama yapan Vali Turan Ergün, Türkiye'nin biyoçeşitlilik açısından çok zengin olduğunu dile getirerek, "Özellikle biyoçeşitlilik açısında ülkemiz çok zengin bir ülke. Özellikle Avrupa ve dünyada kendine özgü türler barındıran bir ülke." dedi.

2020 YILINDA 5 HEKTARLIK ALAN TABİAT KORUMA ALANI İLAN EDİLDİ

Halk arasında "İtecik Lalesi" olarak bilinen Paeonia Peregrina hakkında bilgi veren Ergün,
"İtecik lalesi dediğimiz lale yine endemik bir tür olarak bizim ilimizde ve Kayaağıl köyümüzde yetişen bir tür. Burası 2020 yılında 5 hektarlık bir alan olarak tabiatı koruma alanı olarak ilan edilmiş." ifadesini kullandı.

"ENDEMİK TÜRLERİ KORUMALIYIZ"

Endemik türlerin değerine değinen Vali Ergün konuşmasına şöyle devam etti;
"Çevre geri döndürülemez bir şey biliyorsunuz. Hepimizin değer vermesi gereken bir değer. Bütün dünya yavaş yavaş bunun değerini çok daha fazla anlıyor. Bu endemik türler de gerçekten korunması gereken türler. Biz bu endemik türleri hep beraber korumalıyız, bunlara sahip çıkmalıyız. Çünkü dünyada bunlar hem hayvan hem de bitki türü açısından hızla azalıyorlar. Nesilleri yok oluyor. Bunları ne kadar bizden sonraki gelecek kuşaklara aktarabilirsek o kadar görevimizi ifa etmiş oluruz."

KOPARMANIN CEZASI 109 BİN TL

109 bin TL para cezası olduğunu söyleyen Ergün, "Bunun değerini anlayan vatandaşlarımız zaten koparmaz. Sahip çıkmamız lazım. Bize özgü bir değer, korumamız lazım. Ben vatandaşlarımızın, Uşaklıların onun bilincinde olduğunu düşünüyorum zaten. Yani cezadan çok sahip çıkarak korunur bunlar. Ben ona inanıyorum. Ama 109 bin lira da cezası var koparmanın" dedi.

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