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Giriş Tarihi: 14.3.2022 13:59 Son Güncelleme: 14.3.2022 14:49

İtfaiye ekipleri araçlarını bırakıp yangına koştular

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
İtfaiye ekipleri araçlarını bırakıp yangına koştular

Ardahan merkeze bağlı Yaylacık köyünde bir evin giriş katında çıkan yangın kar ve tipiye rağmen itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda söndürüldü. Yoğun kar yağışının ardından kapanan köy yolu itfaiye araçlarına geçit vermeyince ekipler olay yerine koşarak vardılar.

Ardahan Belediyesi itfaiye ekipleri, hafta başından bu yana etkili olan yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen çıkan yangınlara varmak için yollar kapalı olsada bir şekilde olay yerine ulaşmayı başarıyor.

Merkeze bağlı Yaylacık köyünde oturan Veysi Yılmaz'ın evinin giriş bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gelen ihbarı değerlendirip harekete geçen itfaiye ekiplerinin araçlarına kar ve tipi nedeniyle kapalı olan yollarda mahsur kaldı. Ancak itfaiye erleri, pes etmeyerek Malzemelerinide yanına alarak aksiyon filmlerini andıran bir görüntü sergilediler. Alevleri söndürmek için koşarak olay yerine ulaşan ekip, yoğun çabalar sonucu kovalar yardımıyla taşıdıkları sularla yangını büyümeden söndürmeyi başardı.

Yangında evdeki eşyalar büyük oranda zarar görürken, damının ise ahşap olması nedeniyle en kısa zamanda müdahale edilmesine rağmen maddi kayıplar yaşandı.

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İtfaiye ekipleri araçlarını bırakıp yangına koştular
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