İtfaiye ekipleri araçlarını bırakıp yangına koştular

Ardahan Belediyesi itfaiye ekipleri, hafta başından bu yana etkili olan yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen çıkan yangınlara varmak için yollar kapalı olsada bir şekilde olay yerine ulaşmayı başarıyor.

Merkeze bağlı Yaylacık köyünde oturan Veysi Yılmaz'ın evinin giriş bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gelen ihbarı değerlendirip harekete geçen itfaiye ekiplerinin araçlarına kar ve tipi nedeniyle kapalı olan yollarda mahsur kaldı. Ancak itfaiye erleri, pes etmeyerek Malzemelerinide yanına alarak aksiyon filmlerini andıran bir görüntü sergilediler. Alevleri söndürmek için koşarak olay yerine ulaşan ekip, yoğun çabalar sonucu kovalar yardımıyla taşıdıkları sularla yangını büyümeden söndürmeyi başardı.

Yangında evdeki eşyalar büyük oranda zarar görürken, damının ise ahşap olması nedeniyle en kısa zamanda müdahale edilmesine rağmen maddi kayıplar yaşandı.